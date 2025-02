Siena fa scacco matto. Torneo Next Gen e talk sul bullismo

Continua al Santa Maria della Scala ‘Siena fa Scacco Matto, l’evento organizzato dalla Mens Sana Scacchi con il Comune. Oggi riflettori puntati su bullismo e gioco d’azzardo, con interventi da parte di alcuni professionisti del settore: la giornata inizierà alle 9 nella sala San Pio, con un evento dal titolo ’Scacchi per l’infanzia, gli scacchi incontrano le scuole’. In contemporanea, dalle 9 alle 19, nella sala Italo Calvino, si terrà il secondo e terzo turno del torneo Next Gen. Nella sala Sant’Ansano, invece, spazio ai talk dalle 10 con l’evento ’Scacchi contro il bullismo: il rispetto delle regole’. Alle 11.30, Teresa Ponticelli, psicologa del SerD di Siena, parlerà di giovani e dipendenze. Alle 15 Paolo Pin, professore di Scienze economiche e statistiche dell’Università di Siena, parlerà delle teorie dei giochi. La giornata si concluderà alle 18.30 con ‘Il tesoro nascosto di Siena’.