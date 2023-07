SIENA: Elenco Strade Dissestate: Masi (PD) Chiede un Piano per Migliorare le Condizioni delle Vie Cittadine

"Muovendosi per il Comune si ha la sensazione di un notevole e inesorabile peggioramento della pavimentazione stradale, oltre che della lastricatura delle vie cittadine". Così Il consigliere comunale Pd, Alessandro Masi, che sul tema intende presentare un’interrogazione.

"La manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale, il rifacimento completo o il risanamento parziale sono condizione della sicurezza della circolazione dei pedoni, dei cicli, motocicli e delle automobili, nonchè della qualità dell’accoglienza della città per i residenti e per chi viene in visita a Siena, sito Unesco – scrive Masi –. Adesso, l’avvicendamento delle amministrazioni, sebbene sostenute dalle stesse forze politiche della destra, può essere un’utile occasione per rivedere il Piano triennale dei lavori pubblici e le relative risorse dedicate".

Il consigliere Masi fa riferimento a zone come Strada del Ruffolo, la statale 73 levante, viale Sclavo, via Sardegna, via delle Province e strada del Petriccio Belriguardo (primo tratto vicino Gsk), nonché Massetana Romana e via di Pescaia fra Colonna San Marco e il Fagiolone. "Si tratta di un tema molto sentito dalla popolazione e dove la programmazione deve tutelare non solo i cittadini, e in generale l’utenza, ma anche l’ente Comune, i suoi amministratori e tecnici", afferma il consigliere Pd.

Per questo, Masi ha interrogato il sindaco o il competente assessore per conoscere le programmazioni delle prossime manutenzioni del manto stradale della viabilità cittadina: "Chiedo anche se è intenzione della nuova amministrazione rivedere lo stanziamento delle risorse da investire nella cura della pavimentazione delle strade cittadine e i relativi interventi nel Piano annuale e triennale dei lavori pubblici", conclude il consigliere.