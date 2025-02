’Siena Di&Pertutti’. Sostegno al Terzo settore per progetti di inclusione

La giunta comunale ha deliberato le linee guida dell’atto ’SienaDi&Pertutti’, che racchiude le misure per l’attivazione di progetti del Terzo settore finalizzati all’inclusione sociale dei disabili e al sostegno delle famiglie in situazione di disabilità. Fra i settori di intervento: facilitare la socializzazione e I’integrazione sociale, la collaborazione e le relazioni amicali con i compagni, la comunità; sviluppare le capacita espressive, creative, artistiche individuali; stimolare e rinforzare le competenze socio-relazionali; valorizzare le abilita soggettive e le autonomie individuali. Le risorse finanziarie messe a disposizione ammontano a 54.211,24 euro. Le proposte progettuali dovranno prevedere un cofinanziamento dei soggetti richiedenti; le risorse del Comune potranno coprire fino all’80 per cento del costo complessivo, con un limite massimo di 7mila euro per ciascun progetto.