Siena dice sì al progetto della Multiutility

Il percorso sarà ancora lungo, per la complessità tecnica dell’operazione e perché bisognerà attendere l’insediamento delle nuove amministrazioni elette a giugno, ma pare ormai tracciato: l’assemblea di Intesa, società che riunisce 48 Comuni, ha dato ieri all’unanimità mandato al cda di valutare il progetto della Multiutility. In concreto si tratterebbe di cedere il proprio 25 per cento di Estra ad Alia, con una procedura di concambio che dovrebbe portare Intesa nel capitale della stessa Alia con una quota del 13 per cento circa.

Questa è la cornice dentro la quale stanno la necessità di Siena di uscire dall’angolo (dopo il patto di sindacato Alia-Coingas), trattando su quelle che sono considerate le priorità: investimenti sul territorio, livelli occupazionali, la sede di riferimento su Siena da conservare. Ma la scelta sulla Multiutility pare ormai acclarata e confortata dal voto unanime, quindi amministrazioni di centrodestra e di centrosinistra, in assemblea.

Di ’Multiutility e territorio’, di fatto dello stato dell’arte del progetto complessivo, si parlerà domani alle 18 a Palazzo Vecchio, nel Salone dei Cinquecento, a una tavola rotonda cui parteciperanno, Giovanni Bettarini, assessore alle partecipate del Comune di Firenze, Matteo Biffoni, sindaco di Prato, Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, Francesco Macrì, presidente di Estra, Nicola Perini, presidente di Cispel Toscana e di Publiacqua, Enrico Tucci, assessore alle partecipate del Comune di Siena, Alberto Merelli, assessore alle partecipate del Comune di Arezzo. Sul tavolo, probabilmente, anche gli sviluppi della vicenda Intesa, con i soci che nell’atto di indirizzo "confermano l’interesse a valutare la propria partecipazione al processo di costituzione di un soggetto industriale di livello nazionale", leggi Multiutility.