Siena Comics dona 60 fumetti ai pazienti di Pediatria

Portare un contributo positivo al benessere dei giovani pazienti ricoverati alle Scotte: questo il senso del dono di Siena Comics che, in occasione del Siena Comics for Kids svoltasi in Fortezza a settembre, ha acquistato nelle librerie e negli stand presenti circa 60 fumetti da donare ai pazienti ricoverati nel Dipartimento della Donna e dei Bambini. Presenti alla consegna gli organizzatori e lo staff di Siena Comics for Kids: Daniele Marotta, Marilena Rossi e Gianni Betti. A fare gli onori di casa il professor Salvatore Grosso, direttore Pediatria, il professor Francesco Molinaro della Chirurgia pediatrica e le coordinatrici infermieristiche.