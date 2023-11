Siena città spregiudicata. La lezione di Paolucci tra modernità e aperture

Devozione, laicità, autonomia, libertà, spregiudicatezza mentale, orgoglio, carità. Parole che coincidono con l’anima e lo spirito di una città, Siena, restituite dalla meravigliosa lectio magistralis di Antonio Paolucci, ex Ministro della Cultura e direttore dei Musei Vaticani, datata 2017 e adesso diventata parte della collezione bibliografica di Opera Laboratori e di Sillabe, la casa editrice che ha dato vita al volume sul meraviglioso excursus di Paolucci tra le meraviglie della città, presentato in Libreria Piccolomini. Una religiosità e una devozione – come narra Paolucci - come quella alla Vergine, racchiuse nell’incoronazione di Enea Silvio Piccolomini, il papa senese, nel 1458, alla quale i senesi guardarono con affetto pur continuando a rivendicare autonomia politica e libertà governativa che renderanno la Repubblica senese una forma politica moderna, come racconta il Buongoverno. Talmente moderna da lasciare spazio all’importanza e al culto di Siena piuttosto che a quella dei Nove.

Una città la cui spregiudicatezza e apertura mentale è raffigurata negli intarsi dei pavimenti del Duomo, così come nella scelta di inserire le tre Grazie, donne simbolo della bellezza, in uno spazio religioso come la Libreria Piccolomini. Spregiudicatezza che ha fatto di Siena ‘Unica, magna et magnifica’, come avrebbe dovuto essere il Duomo, rappresentativo di quell’orgoglio senese che voleva schiacciare la decantata egemonia fiorentina. Orgogliosa ma anche caritatevole, capace di concepire per prima al mondo, 600 anni fa, terapia della bellezza all’interno dell’Ospedale del Santa Maria della Scala.

"Partecipai alla lectio come spettatore all’epoca, quando mi è stato scritto di scrivere due righe per questo testo – ha detto Giovanni Minnucci, rettore dell’Opera del Duomo -, mi è venuto in mente un altro dettaglio. Se si entra in Palazzo Pubblico, troviamo la Maestà di Simone Martini. Un cartiglio fa recitare a Gesù bambino: ‘di vigile iustitia’. Un messaggio che torna anche nel Buongoverno, e che è un invito a chi governa la città. E che sottolinea le profonde radici cristiane di Siena".

"Questo bellissimo volume mi ricorda di quando sono arrivato a Siena – ha aggiunto il cardinale Augusto Paolo Lojudice -, e ho iniziato a scoprire la bellezza e i segreti di una città che ricordavo da turista come un museo a cielo aperto. Una città operosa, troppo piccola per quanto contiene, la cui ricchezza non può essere trattenuta dalle mura. Il mio augurio è che la spiritualità e la bellezza possano aiutarci a ricordare chi siamo e guarire quelle ferite aperte dai mali del mondo di oggi".

Andrea Talanti