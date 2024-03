Siena celebra tutte le donne. Trekking teatralizzato, mimose lezioni di pilates e musei gratis

Tanti gli eventi con cui Siena omaggerà la Donna, nella giornata dell’8 marzo. ’E’ tempo di donne’ è il titolo del cartellone curato dal tavolo delle Pari opportunità del Comune di Siena. Domani, alle 11, nella sala delle Lupe si svolgerà un evento riservato al personale dipendente dell’amministrazione comunale senese, in collaborazione con il Comitato unico di garanzia aziendale. Alle 15, con ritrovo in piazza Chigi Saracini, appuntamento con il trekking urbano teatralizzato ‘Donne per le donne’, una passeggiata fra i rioni per visitare i luoghi in cui hanno vissuto donne senesi che si sono impegnate per il bene di altre donne e della città e che, lungo il percorso, prenderanno voce grazie ad alcune attrici. Il tragitto si chiuderà alle 17 in piazza del Duomo. A seguire, nella sala Italo Calvino del complesso museale Santa Maria della Scala, si svolgerà un incontro con personaggi femminili protagonisti del mondo dello sport e dell’imprenditoria femminile, dal titolo ’Donne di oggi’. Interverranno Valentina Vezzali (campionessa olimpionica di fioretto e socia del Panathlon Club di Jesi) e Gioia Cresti (enologa e imprenditrice). L’evento è a cura dell’assessorato alle Pari opportunità, della Commissione delle elette e della Commissione Pari opportunità del Comune con l’interclub Soroptimist International d’Italia – club Siena, Club Panathlon di Siena e Club Inner Wheel di Siena

Il Santa Maria della Scala, domani, offrirà a tutte le donne la possibilità di visitare il museo gratis: il complesso sarà aperto con la promozione attiva dalle 10 alle 17. Ingresso gratuito per le donne anche nei musei, nei parchi archeologici e nei luoghi della cultura statali: la Pinacoteca nazionale di Siena, sarà aperta dalle 9 alle 19. Alle 17,30 si terrà, inoltre, una visita guidata tematica per conoscere le protagoniste femminili del mito e della storia nei dipinti del museo, organizzata con Coopculture. Poste Italiane celebrerà la Donna con una cartolina filatelica e un annullo speciale. Il prodotto filatelico sarà in vendita a un euro negli uffici postali oltre che negli Spazio Filatelia del territorio nazionale; fino a domani sarà disponibile anche il bollo tondo con datario centrato mobile (solo negli Spazio Filatelia).

Al Centro emotrasfusionale dell’Aou Senese le donatrici di sangue, domani, saranno omaggiate con delle mimose. In nome della Donna si sono unite anche le palestre di Siena in ‘Mimosse dal cuore’, un’intera giornata (8,30-17,30 e aperitivo finale) con lezioni di attività motoria a Le Volte di Vico Bello, aperte a tutti (andrà solo portato il tappetino). L’appuntamento di domani sosterrà la Fondazione Veronesi per la ricerca sul cancro femminile. Proseguiranno poi fino al 6 aprile gli eventi del cartellone provinciale ‘Le storie delle donne’ che si interseca con quelli locali, dando vita a un variegato mosaico di eventi.

Angela Gorellini