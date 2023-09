Siena Casa Eletto il nuovo consiglio: Elena Burgassi Presidente

La nomina era attesa da giorni, ma bisognava completare il quadro degli assetti per tutte le partecipate degli enti locali in provincia, bilanciare i rappresentanti dei vari partiti, comprovare con i fatti l’avvio di una nuova stagione di dialogo tra sindaci di diverso colore, per dare per chiusa la partita. Siena Casa è un altro tassello che va nella direzione di rapporti istituzionali incentrati sul dialogo. Ieri sera l’assemblea dei sindaci, con il capoluogo e Poggibonsi che hanno le quote maggioritarie, ha deliberato le nomine del nuovo consiglio d’amministrazione.

Il nuovo presidente è l’avvocato Elena Burgassi, già candidata a sindaco per il centrodestra a Rapolano Terme, sfidante sconfitta di Alessandro Starnini e, naturalmente, consigliere comunale per la coalizione di centrodestra a Rapolano. Sarà lei a prendere il posto di un altro avvocato, Roberto Martini, scelto a suo tempo dalla giunta De Mossi, in ossequio agli stessi criteri di bilanciamento.

Nel consiglio d’amministrazione hanno trovato posto l’ex sindaco di Castelnuovo Berardenga Simone Brogi e l’ingegner Federico Biancucci di Chianciano Terme. Il direttore generale resta Roberto Donati, già sindaco di Colle Val d’Elsa e confermato nel suo ruolo.