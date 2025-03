Siena casa e gli arretrati: "Recuperiamo i ritardi"

Le spese accessorie richieste agli inquilini degli alloggi di proprietà del Comune gestiti da Siena Casa sono state l’oggetto dell’interrogazione dei consiglieri Gianluca Marzucchi (Polis) e Adriano Tortorelli (Progetto Siena). A rispondere è stato l’assessore ai servizi sociali, al volontariato e al terzo settore, Micaela Papi. "Le gestioni affidate a Siena Casa – ha spiegato Papi – non rientrano nella definizione di condominio, in quanto gli edifici sono di proprietà del Comune e presentano servizi di interesse comune, come il riscaldamento centralizzato, il servizio idrico e l’illuminazione delle scale. Questi servizi vengono gestiti da Siena Casa, che provvede ad anticipare tutte le spese per conto degli inquilini, salvo poi ripartirle pro quota al momento della rendicontazione. La normativa vigente prevede che fino all’attivazione di forme di autogestione, gli assegnatari siano tenuti a rimborsare i costi diretti e indiretti dei servizi erogati".

"Il lavoro di rendicontazione delle spese – ha proseguito l’assessore – è stato seguito con particolare intensità negli ultimi due anni. Da settembre 2023 a gennaio 2025, Siena Casa ha elaborato sessantanove bilanci, svolgendo un’analisi dettagliata delle spese sostenute e della loro ripartizione tra gli affittuari. Il recupero dei bilanci consuntivi dei fabbricati gestiti da Siena Casa ha richiesto un grande impegno, anche a causa di passati ritardi dovuti a carenze di personale e alla necessità di implementare un’adeguata piattaforma gestionale. Grazie alla stabilizzazione del bilancio della società, nel corso del 2023 e del 2024 è stato possibile accelerare questa attività, il che ha comportato la richiesta di conguagli in alcuni casi rilevanti".

In merito alla prescrizione dei crediti relativi ai rimborsi richiesti, l’assessore ha chiarito che "trattandosi di somme anticipate nell’interesse degli affittuari, la prescrizione è decennale. Per le modalità di pagamento, l’amministrazione è disponibile e si è già fatta parte attiva nei confronti Siena Casa affinché siano valutate con attenzione tutte le situazioni di criticità, anche al fine di concordare con gli utenti condizioni più favorevoli in riferimento alle modalità e tempistiche del rimborso per i casi di grave situazione di difficoltà economica".

Per il consigliere Gianluca Marzucchi "andare indietro nel tempo di otto anni per recuperare i soldi costituisce un problema, anche se legittimo dal punto di vista normativo e legislativo ‘in punta di diritto’ come è stato comunicato, perché si tratta comunque di case popolari, con tutti i disagi connessi alla situazione delle famiglie. A questo punto diventa un tema che a mio avviso deve arrivare sul tavolo politico, perché Siena Casa rimane comunque una partecipata che appartiene al Comune per più del 30%. Se per otto anni la rendicontazione non è stata fatta correttamente non è giusto che adesso venga totalmente scaricata sugli affittuari. Chiedo quindi che ci sia, almeno per i casi più gravi, una concertazione con l’amministrazione comunale, che deve comunque fare i conti con una situazione ereditata dalla precedente gestione di Siena Casa".