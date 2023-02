Siena Casa: "Conguagli in 48 rate"

SIENA

La ’bomba’ è stata lanciata durante l’incontro pubblico con i cittadini organizzato dal candidato sindaco del centrodestra Emanuele Montomoli, che martedì sera era a Taverne d’Arbia. Qui alcuni dei residenti negli alloggi popolari hanno segnalato di aver ricevuto da Siena Casa una lettera che comunica la necessità di procedere al recupero di spese condominiali arretrate risalenti al 2017. Si tratta di importi differenti a seconda dei cittadini, ma in alcuni casi si arriva a oltre 3mila euro.

Il consigliere di Sena Civitas, Pietro Staderini, è subito sceso in campo: "Stiamo parlando di famiglie oggettivamente fragili (e spesso non solo dal punto di vista economico), in un contesto di generale difficoltà connesso all’impennata dei prezzi e dell’energia – scrive –. Prendiamo atto che Siena Casa concede agli inquilini, bontà sua, il ripianamento dei recuperi in 24 mesi anziché in 12, ma ci chiediamo come sia stato possibile che questi ammanchi siano stati riscontrati con 5 anni di ritardo". Staderini inoltre chiede "una verifica da parte del collegio sindacale sul funzionamento corretto della macchina amministrativa dell’ente" e, nel caso i conteggi siano esatti, "dilazioni più ampie".

Il tutto, mentre alcuni consiglieri comunali presenti all’incontro di Montomoli con i cittadini, si attivavano per contattare Siena Casa e sensibilizzarla al problema. La società, guidata dal presidente Roberto Martini, ha immediatamente dimostrato la propria disponibilità: "Tutte le spese condominiali vengono anticipate da questa società e poi ripartite annualmente tra i condomini secondo le rispettive spettanze, consentendo il pagamento dell’importo a consuntivo in modo rateale fino a 12 rate mensili (ultimamente elevate addirittura a 24), senza alcun addebito di interessi od oneri di qualsiasi genere".

Martini spiega: "Nel 2017 la società si è dotata di un nuovo software gestionale per i condomìni che però, purtroppo, ha presentato da subito gravi problemi di adattabilità e di funzionalità, tanto che sono stati necessari da parte della ditta fornitrice innumerevoli interventi; ciò ha comportato la necessità di richiedere versamenti forfettari ai condomini, sulla base dell’ultimo consuntivo approvato". Abbandonato tale software, Siena Casa ha provveduto a effettuare i consuntivi a saldo con importi in certi casi piuttosto elevati. Di qui l’impegno di Martini: "Domani (oggi, ndr) si riunisce il Cda, proporrò di aumentare il numero di rate per il pagamento dei conguagli a 36 o 48. Certo non si può regalare nulla, ma l’idea è dilazionare i pagamenti in quattro anni. Di più non si può fare".

Cristina Belvedere