Siena capitale dell'Intelligenza Artificiale: AI Hub e Yann LeCun

Gli esperti di intelligenza artificiale si sono incontrati a Siena in occasione della Siena Artificial Intelligence Hub. Ospite d’onore è stato Yann LeCunn (nella foto) insignito dall’Università di Siena della laurea ad honorem. Sulle tematiche al centro della giornata e dei temi relativi all’Ai, interviene Riccardo Valletti, Ceo di SaiHub. "La rete SaiHub – afferma – si rivolge sia alle aziende, verso le quali è in continua espansione e interlocuzione costante, che ai poli universitari; quello dell’Università di Siena è un contesto formativo di ricerca prestigioso, che fonda le sue radici su una lunga tradizione, in grado di competere con i maggiori punti di riferimento accademici, non solo in Italia ma anche all’estero".

Come anche sottolineato da Yann LeCun (vicepresidente e capo del team AI di Meta e Premio Turing) nel suo keynote "non possiamo evitare di prendere in considerazione la valenza etica di determinate scelte, quando queste sopratutto incidono sulla vita personale e sociale". L‘etica deve essere una risorsa, e non un limite, nel guidare l‘ingegneria dell‘interazione. Per quanto riguarda la seconda parola chiave, futuro, ci interessa comprendere dove porteranno tutti questi investimenti e la corsa all‘accaparramento di risorse. Anche riguardo questo aspetto LeCun ha fatto un intervento dirimente: "Le aziende di oggi fra dieci anni dovranno competere con aziende native dell‘Intelligenza artificiale e dovranno capire con chi avranno a che fare".