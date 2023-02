Siena, Calamassi nuovo mossiere: “Un onore abbassare il canape a Mociano e Monticiano”

Siena, 25 febbraio 2023 - «Mossiere? Diciamo che sono un dilettante passionale amante del Palio», si sminuisce Andrea Calamassi, appena incaricato dal Comune di abbassare il canape a Mociano e Monticiano. Attuale presidente dell’Associazione proprietari e allevatori di cavalli da Piazza, Calamassi ha dato la mossa nei palii di Castel del Piano, Castiglion Fiorentino, Piancastagnaio e Ronciglione. Senza contare la lunghissima esperienza nella stalla della Chiocciola terminata come barbaresco dal ’97 al 2002.

«Felicissimo di poter abbassare il canape durante l’addestramento dei cavalli da Piazza», dice Calamassi. Che si è recato in Comune venerdì mattina per l’incarico. «Se utilizzeremo il ’cigno’? Senz’altro, come stabilito dal Comune. Verrà impiegato il sistema di sgancio di Walter Bianciardi.

Confessa che un senese «di fronte ad un compito del genere tocca il cielo con un dito. Un grande onore e anche una forte emozione. Ma come sempre, una volta saliti gli scalini del verrocchio, si abbuia tutto e torno freddo e concentrato come sempre. Cercherò di mettercela tutta per svolgere il compito al meglio. Spero che l’esperienza maturata risulti preziosa per affrontare ogni situazione che si presenterà durante l’addestramento». La ’prima’ per Calamassi sarà il 21 marzo alla pista di Mociano.