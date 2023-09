Siena Awards, le finestre sul mondo I premi alle foto creative e artistiche

Si avvicina il Siena Awards, il festival internazionale dedicato alla fotografia che ogni anno punta gli obiettivi su Siena. Promossa dall’associazione Art Photo Travel con il Comune di Siena, la manifestazione è in programma dal 30 settembre al 19 novembre; per ingannare l’attesa gli organizzatori hanno annunciato i vincitori del concorso dedicato alla fotografia artistica e creativa. Ha vinto lo scatto ‘Aesthetics from Africa’, omaggio alla bellezza come espressione della diversità estetica globale, con la modella e influencer afroamericana Sonia Barbie Tucker ritratta dal fotografo cinese Frank Zhang. Alla competizione hanno partecipato fotografi di 133 Paesi. Le immagini vincitrici nelle nove categorie saranno esposte, nel corso del Siena Awards Photo Festival, nella mostra ‘I Wonder If You Can’, nei Magazzini del Sale.

Il festival proporrà anche tre grandi mostre firmate da William Albert Allard, con una retrospettiva sui suoi cinquant’anni di lavoro per il National Geographic come scrittore e fotografo; Brian Skerry, fotoreporter e produttore cinematografico specializzato in fauna marina e ambienti sottomarini; e Gabriele Galimberti, fotografo aretino che esplora il complesso rapporto tra gli Stati Uniti e le armi da fuoco. Saranno inoltre allestite due collettive del Siena Awards con scatti e video in arrivo da tutto il mondo, ‘Siena International Photo Awards’ e ‘Drone Photo Awards’, già allestita nell’Abbazia di San Galgano dallo scorso luglio.

Gli altri vincitori del Creative Photo Awards sono la fotografa americana Patty Carroll, che si aggiudica la categoria Storytelling con il progetto ‘Anonymous Women: Domestic Demise’; la fotografa polacca Iwona Czubek con ‘Sound of light and glass’ nella categoria Open Theme; la fotografa italiana Giorgia Corniola con ‘The girl with the spiky hairstyle’ nella categoria People; la fotografa spagnola Lurdes Santander con lo scatto ‘White Beauty’ nella categoria Animals; il fotografo tedesco Frank Loddenkemper con Capital Gate Tower, ad Abu Dhabi, fotografata da un autobus in movimento nella categoria Architecture; il fotografo tedesco Steven Herrschaft con ‘The cake kid’ nella categoria Wedding; il fotografo australiano Peter Lik con ‘Spirit of the Universe’ nella categoria Nature & Landscape; la fotografa olandese Cheraine Collette con ‘Spotless Elegance’ nella categoria Advertising; il fotografo canadese Alexander Sviridov con ‘Human Skull’ nella categoria Fine art.

Riccardo Bruni