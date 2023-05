Siena aiuta la Romagna sott’acqua Sette vigili del fuoco in soccorso

di Andrea Talanti

C’è anche un pezzo di Siena nei soccorsi intervenuti a supporto dell’Emilia Romagna, sconvolta dalle esondazioni in seguito alle forti precipitazioni degli ultimi giorni. Allagamenti, evacuazioni, scarsità di cibo e acqua nel Ravennate. I numeri raccontano di più 15mila sfollati, 13 morti. Una tragedia fotografata dalle immagini e dal dolore di una Regione sotto shock, con le province di Cesena, Ravenna, Forlì e Rimini messe in ginocchio dall’alluvione. Tra i quasi 900 vigili del fuoco scesi in campo per aiutare chiunque si trovi in situazioni di pericolo e abitazione a rischio, 7 provengono dal Comando di Siena e tuttora stanno partecipando ai soccorsi, che anche nella giornata di ieri – e presumibilmente nei prossimi giorni – sono proseguiti senza sosta.

"La nostra partecipazione risponde alle procedure di colonne mobili regionali, che si inseriscono in quelle nazionali – ha commentato Domenico Carriero, responsabile gestione personale operativo del comando di Siena -. In caso di emergenza vengono attivati i comandi di tutte le regioni e le province limitrofe, chiamati al pronto intervento su indicazione del centro operativo nazionale. Si tratta di situazioni emergenziali che necessitano del supporto di forze da parte di tutti i comandi. A noi è arrivata una richiesta precisa, con specifica dei ruoli necessari all’intervento, e abbiamo subito provveduto a mobilitare gli operatori che anche oggi sono sul campo"". Intanto prosegue l’allerta rossa, con le piogge battenti che non sembrano voler dare tregua a una popolazione sfinita.

"La situazione è stazionaria – ha aggiunto Carriero -, al momento non c’è nessun segnale di rapido miglioramento. Le previsioni meteorologiche prevedono piogge anche nei prossimi giorni, purtroppo non credo ci possano essere grandi novità in positivo fino a settimana prossima. L’impiego delle nostre forze è stato confermato e salvo passaggio ad altro comando delle operazioni, ci sarà un ricambio negli operatori a 72 ore dall’intervento, come da prassi. L’esistenza di un corpo nazionale è la garanzia di una risposta compatta a avvenimenti come questo, così come dell’uniformità nelle procedure. Adesso speriamo che il meteo dia tregua, in modo da facilitare anche le operazioni".