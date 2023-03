Sicurezza stradale Pioggia di euro La Regionale 429 bis sarà risanata

di Marco di Brogi

Sarà messa finalmente in sicurezza una delle strade più importanti e transitate della Valdelsa senese e fiorentina. Sulla rampa di lancio un intervento per oltre 520 mila euro per il risanamento e il consolidamento del fondo stradale della Regionale 429 bis, dalla rotonda di Badia a Elmi, nel Comune di San Gimignano. La Regione proprio in questi giorni ha stanziato 300 mila euro e gli altri 220 mila euro li ha concessi la Provincia.

"I lavori, per una durata stimata di tre settimane, salvo imprevisti, consistono in un intervento di risanamento del sottofondo stradale ammalorato a causa di infiltrazioni di acqua – spiega l’amministrazione provinciale –. L’intervento in questione prevede la rimozione della pavimentazione bituminosa, le conseguenti attività di consolidamento e il rifacimento della pavimentazione stradale. Il tratto di strada rimarrà chiuso fino al termine dei lavori con il traffico che sarà temporaneamente deviato sulla vecchia strada regionale 429".

Intanto, dal fronte della viabilità, arrivano altre due buone notizie relativamente alla tangenziale di Staggia: la conclusione dei lavori del primo lotto, quello a nord compreso tra la Cassia in direzione Poggibonsi e l’incrocio con la strada provinciale di Fontana, e l’inizio nelle prossime settimane della realizzazione della seconda tranche, quella a sud, tra l’incrocio con la strada provinciale di Fontana e l’incrocio con la Cassia in direzione Castellina Scalo. Un’opera, la variante di Staggia, da 10 milioni di euro in tutto, attesa da anni per liberare il centro del paese da un traffico di attraversamento a livelli record in certe ore della giornata. E’ ancora lungo, tuttavia, l’elenco delle strade extraurbane che hanno urgenza di adeguati interventi per la loro messa in sicurezza: la Palio, della 68 da Poggibonsi a Colle, la Cassia per Barberino Val d’Elsa, la Cassia per Castellina in Chianti, la ex Provinciale che collega San Gimignano e Poggibonsi, la 429 da Poggibonsi a Castellina in Chianti. Tutte strade molto pericolose e ad alta densità di transito, soprattutto nelle ore diurne, e che necessitano quanto prima di ristrutturazioni.

Un settore, quello della viabilità, particolarmente critico da anni e come tale bisognoso non di interventi tampone ma risolutivi a tutti gli effetti. Occorre ad ogni costo affrettare i tempi: per la sicurezza del traffico e per un ulteriore sviluppo economico della Valdelsa, che ha fame da troppo tempo di collegamenti migliori.