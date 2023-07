Sicurezza, piano efficace al Palio Le misure ok

Le misure per la sicurezza del Palio di luglio, pianificate dal questore Pietro Milone e illustrate alla vigilia al Tavolo tecnico in prefettura, hanno funzionato in modo impeccabile. E’ stato confermato, in linea generale, il dispositivo approntato l’anno scorso, alla ripresa del Palio dopo il Covid. Con i servizi, coordinati dal dirigente dell’Ufficio Prevenzione della Questura, assieme a un Ufficiale dei Carabinieri, e con l’impiego di personale dei reparti Prevenzione Crimine della Polizia e degli equipaggi dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Era presente anche la pattuglia del Reparto a cavallo da Firenze. Il controllo dei varchi, i presidi degli ingressi in Piazza del Campo, vigilati dalle forze dell’ordine, assieme alla polizia provinciale e municipale e agli steward per il filtraggio, si è rivelato particolarmente efficace. Impiegate anche quest’anno le unità cinofile antiesplosivo, gli artificieri antisabotaggio, la squadra di specialisti per eventuali problematiche inerenti i droni. Sulla Torre del Mangia è stato allestito come sempre il Centro Unificato di Coordinamento. E sono stati impiegati tiratori scelti sui tetti.