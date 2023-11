Sicurezza fiume Elsa. Dodici comuni uniti

Sicurezza fluviale: i comuni, ben dodici, uniscono le forze per valorizzare i corsi d’acqua. Fa tappa a Poggibonsi il processo partecipativo ‘Oltre i confini! Il contratto di fiume Elsa, dalla sorgente alla foce’. Dopo il primo incontro pubblico a San Gimignano, comune capofila del progetto, sabato si svolgerà presso il centro Accabì di Poggibonsi un secondo evento, aperto ai cittadini, per capire insieme quali azioni siano necessarie per la salvaguardia del fiume Elsa. Il progetto partecipativo, curato da Narrazioni Urbane, coinvolge tutti i dodici comuni bagnati dall’Elsa, dalla sorgente alla foce appunto, firmatari di un protocollo d’intesa che porterà alla stipula di un Contratto di Fiume: uno strumento volontario di programmazione strategica per tutelare il fiume, contenere il rischio idraulico e valorizzare il territorio, all’interno del quale anche la popolazione e il tessuto associativo sono invitati a contribuire con idee e azioni. L’assessore all’ambiente del Comune di Poggibonsi, Roberto Gambassi invita alla partecipazione: "E’ l’occasione per approfondire una progettualità che riguarda il recupero e la riqualificazione degli ambiti idraulici urbani con opere di mitigazione del rischio e di valorizzazione dei fiumi e del contesto circostante. Vi si collocano anche la creazione di percorsi ciclopedonali protetti sull’Elsa e il collegamento lungo fiume con le città della Valdelsa e gli altri reticoli fluviali a valle e con i percorsi ciclopedonali a monte. Sabato ne parleremo insieme per condividere le azioni". Con Gambassi saranno presenti Andrea Marrucci, sindaco di San Gimignano, e Valeria Lingua, professoressa di urbanistica presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze e responsabile scientifica del progetto.