Siena, truffe agli anziani, la controffensiva. “Nuovo reato e arresti obbligatori”

Siena, 24 ottobre 2023 – «Truffe agli anziani, Siena è sotto assedio. Dal settembre 2022 è diventata terra di conquista», afferma Mauro Marruganti, vice segretario nazionale del sindacato Fsp polizia di stato. «Siamo entrati a gamba tesa sul fenomeno parlando con i cittadini ed informando le vittime e i loro familiari, andando anche nelle Contrade. Tanto che negli ultimi tempi ci sono stati attacchi massicci, anche 12-13 segnalazioni al giorno di raggiri agli anziani, ma solo un paio magari andati a buon fine perché le vittime si sono rese conto», la fotografia del questore Pietro Milone sul fenomeno del momento al centro del convegno organizzato da Sena Civitas e appunto Fsp con tante voci autorevoli. Dà alcuni spunti al dibattito, Milone, ripresi negli interventi successivi. «Mi rivolgo alla politica: serve un cambio di rotta per questo reato, occorre l’arresto obbligatorio e non facoltativo. Se riusciamo a prenderli deve scattare, invece tante volte non si fa. Solo la denuncia: sbagliato. Non solo: credo che sia il momento di toglierlo dai delitti contro il patrimonio ed inserirlo tra quelli contro la persona viste le conseguenze che lascia nelle vittime», tuona il questore. Che conclude: «E’ l’ora di passare al contrattacco nei confronti delle truffe agli anziani, vanno forniti strumenti utili alle forze dell’ordine». Ma anche alle procure, come evidenzia subito dopo il sostituto procuratore di Siena Niccolò Ludovici che fornisce le cifre su truffe e furti già anticipate da La Nazione, che raccontano una crescita delle prime (comprese quelle on line) ed un ritorno ai livelli pre-pandemia dei secondi. Parla di «capillare e strutturata organizzazione criminale», riferendosi alle bande che operano anche nel Senese. Rivendica la necessità di fare intercettazioni, cosa che non è consentita per i reati con pene come quelle previste nel caso delle truffe agli anziani. La ricetta per contrastare questo fenomeno, secondo il sostituto Ludovici, è semplice: «Introdurre un nuovo reato, specifico, che preveda l’arresto obbligatorio in flagranza e pene che consentano le intercettazioni». A declinare il mondo dei raggiri, tratteggiando tecniche e ultime modalità, pensa Marruganti che si sofferma anche sull’altro reato particolarmente odioso, i furti appunto. «Le persone vengono adocchiate fuori dai supermercati, accompagnate a casa portando la spesa, poi derubate. Oppure si fanno aprire con la scusa del vicino che non si trova ed entrano portando via denaro e gioielli», dice il vice presidente nazionale Fsp. «Usano auto a noleggio, spesso ragazzini incensurati, anche minorenni. Una sta nella zona sud della città, una a nord in modo da poter intervenire quando la vittima abbocca in tempi rapidi. L’oro in alcuni casi viene anche pesato in casa per valutare se raggiunge la cifra richiesta dal truffatore», osserva ancora provando a dare soluzioni: «Seguire il modello Perugia dove sono state messe in condivisione le telecamere dei privati, oppure fare un protocollo con i condomini avvertendoli quando ci sono ondate di truffe o furti. Mettendo cartelli fuori che segnalano l’esistenza di questa intesa in modo che che fungano da deterrente. E anche il Comune dovrebbe fornire assistenti sociali a chi ha subito una truffa». La politica, chiamata in causa, dà una risposta alle richieste di cittadini e operatori delle forze dell’ordine. «C’è la proposta di legge presentata da Cirielli che prevede l’introduzione di una nuova fattispecie in merito alle truffe agli anziani innalzando le pene da 2 a 6 anni per cui consentirebbe l’effettuazione di intercettazioni», annuncia l’onorevole Francesco Michelotti. Che s’impegna a sollecitarne l’avanzamento: «Andrò da Cirielli, potrebbe anche diventare una fattispecie contro la persona e non solo ai danni del patrimonio».