Siccità Costi cresciuti e poca acqua "Ma si continua a seminare grano"

Spaghetti, penne e fusilli non mancano mai nelle dispense degli italiani perché la pasta è sinonimo di felicità, è uno dei simboli del nostro Paese e con una spesa ridotta permette di sfamare una famiglia intera. Eppure dietro a quei maccheroni presi d’assalto dalla nostra forchetta c’è un mondo che sta vivendo una fase complicata. I produttori senesi di grano (e non solo loro ovviamente) infatti non mollano ma la situazione per loro è sempre più difficile a causa della siccità e dei costi che sono aumentati. A livello nazionale sono in crescita i terreni seminati con grano tenero (+6,2%) e in calo le superfici coltivate con grano duro (-1,6%) ma a preoccupare è la mancanza di acqua che potrebbe danneggiare la produzione in questi mesi cruciali. Questo un primo quadro della situazione tracciato da Cai (Consorzi Agrari d’Italia) in base alle stime previsionali del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, su dati Istat, sulle semine di cereali autunno-vernini. E in provincia di Siena come se la passa questa importante coltivazione? Da noi il grano si trova un po’ ovunque ma le zone della Valdorcia, Valdichiana e Valdarbia sono quelle dove la produzione si concentra maggiormente. Il direttore di Coldiretti Siena, Simone Solfanelli, fotografa lo stato di salute del nostro grano. Ad iniziare dai numeri. "In provincia di Siena abbiamo circa duemila aziende che si occupano di cerealicoltura. Complessivamente contiamo una superficie di 15mila ettari a grano duro e di 10mila ettari a grano tenero, quindi 25 mila ettari in tutto, che consentono di ottenere circa 500mila quintali di grano duro e 400mila quintali di grano tenero. Le aziende impiegano oltre 2500 addetti". Per l’annata in corso, Solfanelli spiega che "registriamo un trend di semine stabili rispetto agli anni precedenti. Ma il comparto sta soffrendo a causa della siccità in primis ma non dimentichiamo anche i costi energetici e quelli per il gasolio, concimi e non solo. Anche la guerra ha avuto il suo peso, i produttori sono molto preoccupati. Il grano duro ha avuto una flessione di mercato del 20% negli ultimi tre mesi, siamo adesso a 40 euro al quintale. Il prezzo di mercato non copre sempre i costi di produzione, devo dire che i nostri produttori meritano un applauso perché continuare a seminare le solite superfici con questi aumenti delle spese è un atto di fiducia". Lancia poi un appello: "Invitiamo i consumatori a leggere l’etichetta nella confezione e ad acquistare pasta italiana".

Luca Stefanucci