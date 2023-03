SìAmo Siena in piazza per brindare ai candidati

La lista SiAmo Siena, che appoggia la candidatura a sindaco di Massimo Castagnini, ha scelto l’inizio del fine settimana, all’ora e nel luogo delle ‘vasche’ per presentarsi ai senesi. Alle 18,30 in piazza Matteotti, davanti al civico 27 si raggrupperanno i candidati e le loro famiglie. "Ci sarò anch’io a stringere le mani ai candidati – dice Massimo Castagnini, candidato a sindaco del raggruppamento di quattro liste tra cui figura SiAmo Siena –. Penso che candidarsi sia atto di grossa dedizione alla comunità, e il fatto che abbiano deciso di farlo sostenendomi è elemento di ulteriore sottolineatura. Ed inoltre, i miei complimenti alla lista per la sua abilità ad organizzarsi, farsi riconoscere ed avere per prima completato la raccolta di firme utili alla presentazione". Aggiunge Francesco Oporti Maiani, presidente dell’associazione e lui stesso fra i candidati: "Ci differenziamo da tanti altri in quanto non parliamo male a prescindere dei nostri avversari. Siamo per il fare, siamo per le soluzioni. Certamente abbiamo buona memoria e sappiamo bene chi ha provocato danni alla città".