"Siamo onesti lavoratori di spettacoli viaggianti Ora basta discriminazioni"

Parafrasando Lady Gaga, "il pregiudizio è una malattia. Così come la moda, ma non voglio indossare pregiudizi". Non dovrebbero essere indossati neanche nelle nostre comunità. Si tratta di una modalità ed un pensiero che purtroppo colpisce anche una città di provincia come Colle. Il caso è quello delle installazioni di giostre e similari durante l’inverno in Piazza Arnolfo, ma anche delle famose ‘macchinine’ in zona Campolungo in autunno. Intorno a queste giostre, macchinine a scontro e pista da pattinaggio a volte e ad onor del vero solo alcuni colligiani, purtroppo, si sono espressi in modo non troppo clemente. Per questo è opportuno conoscere meglio questi soggetti. Il primo aspetto da chiarire è che si tratta di imprenditori molto legati a Colle. Lo sfogo in un susseguirsi di pensieri è di Riccardo Sivieri figlio di Roberto Sivieri proprietario di alcune giostre che vengono installate in Campolungo a novembre e della pista da pattinaggio sul ghiaccio che ormai da diversi anni viene installata nel periodo natalizio in Piazza Arnolfo.

"A volte mi capita di sentirmi appellato come un ‘giostraio’, in senso dispregiativo, sento anche dei commenti abbastanza pesanti – afferma Riccardo Sivieri – spesso riferendosi a me ed alla mia famiglia come nomadi, come persone che abitano in un campo rom". Aspetti che hanno ben poco a che vedere con la realtà come chiarisce Sivieri.

"Siamo esercenti di spettacoli viaggianti – continua – ormai presenti a Colle dal 1956, abbiamo ben due partite iva, paghiamo le tasse, abbiamo il Durc in regola, abbiamo (anche) la casa di mattoni una a Poppi (AR) ed una a Castiglioncello (Li) e poi abbiamo le nostre ‘carovane’, che hanno tutti i confort che ha una qualsiasi casa". Riccardo Sivieri sottolinea, quindi, un certo legame con Colle. "Mio fratello vanta – continua Sivieri – di essere nato a Colle nel 1981 quando il reparto maternità di Poggibonsi era in ristrutturazione. Non solo, ma sia mio fratello che io siamo fidanzati e viviamo con due ragazze colligiane, le mie figlie, inoltre sono orgogliosamente colligiane e residenti a Colle. Noi ci sentiamo colligiani e per Colle quando possiamo siamo sempre presenti in un modo o nell’altro".