Si vota il nuovo segretario del Pd nazionale Appello dei comitati di Schlein e Bonaccini

Conto alla rovescia per il Congresso nazionale del Pd: in ballo c’è l’elezione del nuovo segretario con le Primarie di domenica 26 febbraio. Il Comitato a sostegno di Schlein, ’Parte da Noi!’, lancia un appello: "Stiamo riscontrando grande entusiasmo per la candidatura di Elly Schlein – spiega Nicola Berti, coordinatore del comitato –. lo abbiamo percepito vincendo le primarie tra gli iscritti, ma adesso inizia un’altra storia. Anche i risultati delle ultime elezioni regionali ci dimostrano che è il tempo di cambiare con forza e nuovo coraggio, partendo dal basso".

E un appello arriva anche da Gabriele Berni, coordinatore del comitato per Stefano Bonaccini: "Stefano Bonaccini è l’unica figura in grado di costruire una proposta alternativa al governo e al centrodestra, è l’unico che potrà candidarsi alla Presidenza del Consiglio per vincere. È una figura autorevole, che ha maturato esperienza e dimostrato capacità e competenze nel governo della Regione Emilia-Romagna. Bonaccini è l’unico in grado di coniugare idealità e concretezza nelle sue proposte".