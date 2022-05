Si sgonfia il girone dei ‘quarantenati’

Quindici giorni fa erano 3.314. Ieri il loro numero è scivolato, finalmente, sotto quota 3mila, precisamente a 2.824. Sono gli abitanti della provincia di Siena attualmente positivi al Covid e costretti alla quarantena. Il loro numero, seppur ancor a tre zeri, lascia ben sperare rispetto soltanto a poche settimane fa.

La quota è andata a calare lentamente dal 1 maggio fino a oggi scendendo dagli oltre 3mila dell’inizio del mese fino ai 2.771 del 10 maggio per poi risalire leggermente fino oltre quota 2.800. Ma la strada, se la curva continuerà a comportarsi così, sembra segnata verso il ribasso. Ieri intanto il bollettino Asl ha fatto segnare ancora 150 nuovi positivi emersi da 932 tamponi dai quali sono state registrate anche altre 199 guarigioni.

All’interno dell’area Covid delle Scotte invece si registrano due dimissioni e un solo ingresso nella giornata di ieri. Il numero di pazienti ricoverati è ora di 27 (uno in meno di ieri): 3 di loro però si trovano ricoverati in terapia intensiva, 4 nel setting di media intensità e 20 in degenza ordinaria. Per quanto riguarda la mappa del contagio i nuovi casi sono così distribuiti: 2 ad Abbadia San Salvatore, 7 ad Asciano, 7 a Buonconvento, 3 a Casole d’Elsa, 1 a Castellina, 8 a Castelnuovo, 2 a Castiglione d’Orcia, 2 a Cetona, 4 a Chiusi, 16 a Colle val d’Elsa, 2 a Gaiole in Chianti, 1 a Montalcino, 4 a Montepulciano, 4 a Monteriggioni, 5 a Monteroni, 1 a Monticiano, 1 a Piancastagnaio.

Gli altri casi sono 10 a Poggibonsi, 7 a Rapolano Terme, 1 a San Casciano dei Bagni, 1 a San Gimignano, 1 a San Quirico, 4 a Sarteano, 43 a Siena, 2 a Sinalunga, 9 a Sovicille, 2 a Torrita di Siena.