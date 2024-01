Si rompe un tubo, rubinetti a secco. Disagi e polemiche a Poggibonsi

Decine e decine di famiglie poggibonsesi senz’acqua. Rubinetti a secco ieri per diverse ore in via Pisana e nelle vie limitrofe per l’ennesima rottura di una tubazione delle rete idrica. Come sempre accade in questi casi non sono mancati disagi e proteste. Il numero verde di Acque, il gestore dell’acquedotto cittadino, è stato tempestato di telefonate fin dalle prime ore del mattino, quando nelle case, nei negozi e nei bar è venuta improvvisamente a mancare l’acqua.

"I nostri tecnici sono attualmente impegnati nella localizzazione del guasto – ha spiegato l’azienda in una nota pubblicata sui social nella mattinata di ieri –. Non appena individuato, sarà possibile procedere con l’intervento di riparazione e stabilire un orario di ripristino del servizio". Servizio che nel tardo pomeriggio non era ancora tornato in funzione. La polemiche sono esplose anche sulle pagine Facebook dedicate alla città: "Siamo stufi. I guasti all’acquedotto sono sempre più numerosi"; "Succede di continuo, non se ne può più". E ancora: "Abito in via Dante ed è da stamattina che siamo senz’acqua"; "Si viaggia alle media di uno e due guasti alla settimana". Pillole di un malcontento che si trascina da alcuni anni e che non sarà facile placare perché per farlo bisognerebbe risolvere il problema delle perdite alla radice, sostituendo l’intera rete idrica. Cosa impossibile per motivi economici. Da qualche anno a questa parte a Poggibonsi e nelle varie frazioni sono stati rifatti centinaia di metri di tubazione. Tra gli interventi più importanti, quelli nei borghi Poggiagrilli, Gavignano e Lecchi. A Lecchi, per esempio, è stato sostituito oltre un chilometro di tubi. Per non parlare degli altri lavori realizzati nel centro abitato di Poggibonsi e del doppio intervento di Acque ormai sulla rampa di lancio: opere da 2 milioni di euro per migliorare il servizio idrico e ridurre le perdite. Una montagna di soldi che si aggiunge agli oltre 18 milioni investiti da Acque negli ultimi 9 anni. I lavori in questione riguarderanno l’acquedotto del Cepparello, che disseta l’80 per cento della città. In programma la sostituzione di quasi 2 chilometri della condotta con due interventi distinti: uno in viale Marconi, e l’altro più a monte. Lavori di particolare rilievo e in grado di migliorare notevolmente la situazione sul fronte delle perdite, che a Poggibonsi da tempo rappresentano un’insidia quotidiana. Come sanno bene anche gli abitanti e le attività commerciali di via Pisana e dintorni.