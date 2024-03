Si rompe tubo dell’acqua. Una crepa gigante in strada di San Giorgio

Nella mattinata di ieri si è aperta una crepa gigantesca lungo la strada comunale di San Giorgio, all’immediata periferia di Poggibonsi. La parte di asfalto lesionata è stata transennata ed è stato istituito un senso unico alternato. Sul posto, nel giro di pochi minuti, avvertiti dalla polizia municipale del comando cittadino, sono arrivati i tecnici del Comune e quelli di Acque spa, visto che a provocare la crepa, lunga un paio di metri, potrebbe essere stata la grossa quantità di acqua uscita da una tubatura sotterranea che si è rotta. Ma è solo un’ipotesi, per quanto concreta.

L’allarme è scattato poco dopo le 10, quando alcuni automobilisti, notando l’asfalto lesionato, hanno informato la polizia municipale del comando cittadino, che ha subito chiesto l’intervento dei tecnici comunali e di Acque spa, il gestore della rete idrica.

In seguito al sopralluogo l’area interessata dal cedimento dell’asfalto è stata transennata in attesa di altre verifiche, che saranno effettuate quanto prima. Non è da escludere una chiusura della strada al traffico. E in questo caso non mancherebbero i disagi per gli abitanti della zona, primi tra tutti quelli della frazione San Giorgio. La strada in questione è da tempo in condizioni critiche, come lamentano gli stessi residenti, che sollecitano adeguati interventi. Sempre in tema di opere viarie, stanno per partire i lavori di sistemazione della strada comunale che unisce Lecchi a Staggia. Un intervento da 150.000 euro finanziato con risorse del bilancio comunale per migliorare lo stato del manto stradale. Le parti di strada interessate vanno dall’incrocio per il centro abitato di Lecchi fino al sottopasso ferroviario verso Staggia Senese, con possibilità di estensione a tratti adiacenti Nell’ambito del cantiere saranno sistemati cigli e fossette lungo il tracciato e sarà asfaltato il tratto verso Bellavista dove era stato eseguito il consolidamento in seguito allo smottamento che si era verificato. Nel corso dei mesi sono stati effettuati anche altri interventi sulla strada comunale che collega Lecchi a Bellavista, tra cui il completamento dell’asfaltatura della parte in località I Sodi. Ma ora c’è da risolvere il problema della crepa che i è aperta nei pressi di San Giorgio.