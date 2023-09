Si rompe l’altalena. Bimba cade e si ferisce

È dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso una bambina di appena cinque anni, ferita in maniera lieve in un giardino pubblico di Poggibonsi mentre si trovava sull’altalena. Era insieme con i genitori, in quello spazio giochi, quando all’improvviso è avvenuto l’episodio: forse a causa della rottura di un perno di sostegno della struttura ludica, la piccola è caduta riportando conseguenze comunque minime. Problemi risolti grazie alle cure dei sanitari di Campostaggia. Tanto spavento, come del resto è facile comprendere, ma per fortuna a conti fatti niente di grave. In proposito l’amministrazione comunale di Poggibonsi spiega che "la ditta incaricata ha effettuato le verifiche sull’altalena il 7 settembre scorso con valutazione di conformità". In merito agli spazi pubblici, "l’amministrazione da tempo conferisce un incarico specifico per il monitoraggio e la manutenzione delle attrezzature ludiche, sia dei giardini pubblici che delle scuole". Monitoraggi continuativi, si spiega ancora dal Comune, "tanto che l’altalena in questione era stata visionata dalla ditta pochi giorni fa; ditta che è stata contattata per gli approfondimenti".