Si finge agente immobiliare ed ex ufficiale dei Vigili: caccia al truffatore

Si è spacciato per un agente immobiliare. Ma per avere maggiore credibilità ed esercitare appeal a Siena ha raccontato agli interessati all’appartamento in affitto di essere stato nella polizia municipale locale. Qualcuno, temendo di consegnare il denaro della caparra a qualche malintenzionato, visti i tempi che corrono, ha composto il numero del comando di via Tozzi. Chiedendo se era in forza appunto al Corpo un tenente. Perché questo era il grado che l’uomo vantava. Peccato che un inquadramento di questo genere risalisse a molti anni fa. Insomma, la Municipale e i suoi operatori, anche ex, non c’entrano nulla in quella che a tutti gli effetti sembra una truffa. Così il comandante Marco Manganelli, che ha avviato un’indagine con il suo staff, ha messo in allerta i cittadini. "Il Comune avvisa di fare attenzione. Nelle ultime settimane sono state numerose le segnalazioni arrivate alla Municipale – recita una nota – in merito a questo presunto agente che quotidianamente contatta vari numeri di Siena e provincia proponendo veri e propri affari immobiliari".

Telefonate sono giunte anche da Firenze da parte di persone interessate a case in affitto in città. Studenti, magari, oppure persone che per lavoro devono stabilirsi a Siena. Attraverso l’utilizzo di portali effettivamente esistenti di annunci immobiliari l’uomo, a cui la Municipale dà la caccia, inviava le descrizioni degli appartamenti chiedendo in seguito di versare una somma, se interessati. Magari una piccola cifra di denaro, qualche centinaio di euro, per ’bloccare’ l’affare. Le false trattative dell’agente immobiliare che fingerva di essere stato ufficiale dei vigili urbani, avvenivano via whatsapp partendo con l’invio ai potenziali acquirenti di annunci di abitazioni realmente in vendita. Oppure in affitto.

La.Valde.