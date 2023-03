Si è spento Remo Papini Folla per l’ultimo saluto

Una folla immensa ha dato, ieri pomeriggio, l’ultimo saluto a Remo Papini, noto a Pienza, dove viveva, come l’Arpicino. Ex presidente della locale società di calcio, super tifoso della Fiorentina (la sua Vespa e la sua auto rigorosamente viola), protagonista del gioco del cacio (ha vinto l’ultima edizione, da tiratore e capitano, con il Prato), pronto ad ‘esserci’ anche nel gioco del panforte.

Insomma una persona che per Pienza e la Fiorentina (andava a vedere i viola anche nel ritiro di Moena) era sempre pronto a dare tutto. Fin prima del pensionamento era dipendente dell’Acquedotto del Fiora, poi l’inizio dell’ultima durissima partita: quella con un susseguirsi di malattie che, alla fine, lo hanno portato- aveva 66 anni- alla morte. A Pienza, e non solo qui, l"Arpicino" era assai conosciuto, apprezzato, stimato. Come detto nell’ultima edizione del ‘Cacio al Fuso’ ha vinto.

Una grande soddisfazione perché Remo metteva tanta passione, il massimo dell’impegno, in ogni cosa che faceva. Un uomo apprezzato, stimato, ben voluto. Non a caso ieri pomeriggio il Duomo era colmo di compaesani ma anche di tante persone arrivate dai paesi vicini e lontani per l’ultimo saluto. Tante persone, tante testimonianze d’affetto, sono state espresse alla moglie Carla, e alla figlia Eleonora.

Massimo Cherubini