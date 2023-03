Si è spento Giuliano Betti

Il mondo del volontariato è in lutto a Poggibonsi. All’età di 69 anni si è spento Giuliano Betti (nella foto), da decenni attivo nella Misericordia praticamente in tutte le attività . L’impegno nel pronto soccorso sulle ambulanze, nella formazione dei volontari, nel Gruppo Assistenza che contribuì a ricostituire, nella consegna di prodotti alimentari a persone bisognose, avevano fatto di Betti un autentico pilastro per la Confraternita, ente del quale aveva ricoperto anche la carica, per ben cinque mandati, di membro del Magistrato. Si era dedicato, negli anni Settanta, anche alla cura del settore sportivo nello staff del Gs Azzurri Misericordia, sodalizio giovanile che aveva contribuito al lancio, verso la pratica calcistica dei grandi, di almeno tre atleti: Riccardo Giuntini, Massimo Fusci, Gianmatteo Mareggini. Di professione bancario, da qualche tempo in pensione, Betti collaborava con l’Emporio della Solidarietà e per questo suo ineguagliabile spirito di servizio a vantaggio del prossimo era benvoluto dall’intera comunità di Poggibonsi, dalle altre associazioni di volontariato e dall’amministrazione comunale. Vallis Berti, Governatore della Misericordia, ricorda il confratello Giuliano Betti come persona sempre disponibile. Oggi alle 14,30 ultimo saluto nella Basilica di San Lucchese.