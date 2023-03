Si è gia alzato il sipario sulla ‘Festa Medievale’

Alzati a Monteriggioni i primi veli sull’atteso trentennale della ‘Festa Medievale’. Quella che è ormai riconosciuta come una fra le più importanti manifestazioni italiane del genere si terrà dal 6 al 9 luglio prossimi ed avrà un format innovativo per intercettare nuovo pubblico e rafforzare la collaborazione con le associazioni del territorio. In preparazione del trentennale, inoltre, è stata formalizzata la firma del Protocollo d’intesa tra 16 Comuni italiani di 7 diverse regioni, con l’obiettivo di formare una rete e condividere a livello nazionale una programmazione organica di eventi e manifestazioni storiche.