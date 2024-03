"Si cercano comparse per la Via Crucis"

"Cercasi ragazzi per fare i giudei per la processione del Venerdì Santo". Il singolare appello è stato pubblicato su facebook da Letizia Romanelli, una delle colonne della parrocchia di Buonconvento, che organizza la tradizionale Via Crucis in costume del Venerdì Santo, un appuntamento che richiama tanta gente. Lo sperato ricambio generazionale si è interrotto, sono venuti a mancare i giovani figuranti. Da qui, la decisione di ricorrere ai social per cercare dei ragazzi in grado di interpretare i romani. La rievocazione storica della via Crucis a Buonconvento risale al 1726. La processione per le vie del paese con costumi d’epoca è una gradevole consuetudine in cui si intrecciano storia e momento devozionale. Ci sono una ventina di centurioni, alcuni a cavallo, i giudei e tutti i personaggi della Via Crucis. E quel Gesù stremato, sofferente, con la croce in spalla è un’immagine che lascia il segno. A rendere l’atmosfera ancora più carica di suggestioni le torce che illuminano le vie del paese.

Marco Brogi