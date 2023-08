Si avvicina L’Eroica Oltre il 40 per cento di iscritti è straniero

Non smette mai di stupire, L’Eroica, in programma sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre. Con le iscrizioni ancora aperte, salta agli occhi il dato relativo agli stranieri che saranno al via. "Praticamente il 40 per cento viene dall’estero e questo testimonia il primo, grande successo de L’Eroica – sottolinea Giancarlo Brocci, ideatore della manifestazione dal successo mondiale –, un evento nato di nicchia e diventato planetario. Ne siamo fieri, abbiamo esportato un’idea, abbiamo dimostrato che se non è possibile un altro mondo, di certo è possibile un altro modo di vivere".