Si apre oggi la ’Casa di Babbo Natale Otaria’ dedicata ai più piccoli

Si inaugura oggi alle 19, nella sede dell’associazione ’La lunga gioventù’ in via dei Pispini 162, la ’Casa di Babba Natale Otaria’: uno spazio di condivisione con eventi ed iniziative che avranno come protagonisti quaranta tra enti, associazioni e, in generale, realtà del terzo settore di Siena e provincia. Ospite speciale di questa sera sarà ’Tino il postino’, pronto a ricevere le letterine per Babbo Natale. L’iniziativa era stata presentata in Comune alla presenza dell’assessore Micaela Papi.

In questa speciale Casa, ad accogliere i visitatori, attraverso una mostra artistica, ecco un personaggio di pura fantasia: ’Otaria la volontaria’. Sarà lei a presentare, ai bambini e alle loro famiglie, il mondo dell’altruismo e della solidarietà. I più piccoli potranno conoscere i volontari, apprendere le storie di Otaria attraverso le ’fiabe animate’ e vivere tutta l’atmosfera unica del Natale visitando il museo ’della tradizione e del giocattolo’.