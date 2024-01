Si apre crepa nel muro della scuola. Scatta l’allarme e subito verifiche

Sono stati ben due gli interventi di questi giorni (il primo venerdì ed il secondo ieri) dei vigili del fuoco che insieme alla Polizia Municipale hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di un muro esterno della scuola primaria di Sant’Andrea a Colle. A portare alla ribalta della cronaca la questione è stato Fulvio Salvadori. Noto in città, ultimamente per aver dato vita insieme ad Alessandro Campinoti a un movimento politico che in qualche modo si troverà sullo scacchiere delle elezioni di giugno. "Non metto in dubbio alcun aspetto tecnico. La mia attenzione non è caduta sull’edificio in sé, al quale, naturalmente non ho accesso né è stato oggetto di segnalazione, ma si limita a quello che ho visto passando davanti alla scuola. Ho, infatti, avvisato più volte. Sono anni che è presente questa problematica ad un muro di recinzione esterno, come si può ben vedere dalle immagini - afferma Salvadori - Per fortuna ora con l’arrivo dei vigili del fuoco si inizia ad intervenire o comunque qualcosa si sta smuovendo. Questo, però, è solo un episodio, ma in città sono ben visibili ovunque esempi di degrado, incuria e negligenza. È uno degli aspetti di un comportamento eterogeneo, ma omogeneo nel risultato. Ho ritenuto che fosse un dovere come cittadino portare alla luce la questione". Sulla questione ha detto la sua anche la dirigente scolastica. "Naturalmente siamo a conoscenza della problematica - afferma a La Nazione la dirigente scolastica la professoressa Monica Martinucci - abbiamo segnalato la questione al Comune e dal momento in cui si è verificata la problematica sono state date indicazioni che impediscono la permanenza nella zona adiacente al muro da parte di studenti e personale. La situazione, quindi, rimane in sicurezza". Nel merito su richiesta de La Nazione è intervenuto anche il Comune di Colle. "La parte di muro interessata dalla fessurazione non riguarda l’edificio scolastico ma il muro perimetrale del giardino della scuola – afferma il ViceSindaco con delega alle Opere Pubbliche Stefano Nardi – Possiamo rassicurare circa il fatto che non ci sia al momento alcun pericolo rispetto all’edifico e che la normale attività didattica può essere svolta regolarmente. Così come all’interno del parco che rimane fruibile. Si tratta di una parte limitata del muro di recinzione, in un angolo dove non c’è utilizzo dello spazio esterno per attività didattica. Sono state immediatamente posizionate delle transenne in modo da evitare pericolo per il passaggio e l’amministrazione comunale interverrà per il ripristino".

Lodovico Andreucci