Si accelera sui cantieri. Bandi per Massetana e strada di Scacciapensieri

Conto alla rovescia per l’ultimo Consiglio comunale dell’anno, occasione in cui verrà illustrato il Piano triennale delle Opere pubbliche, che solo per il 2024 prevede interventi da 50 milioni di euro. L’assessore ai Lavori pubblici, Massimo Bianchini, accelera dunque l’iter dei progetti particolarmente ’sentiti’ dalla città. "In settimana diventerà esecutiva la delibera a contrarre per gli interventi di asfaltatura e riprogettazione della Strada Massetana – annuncia Bianchini –. Qui sono previsti la sostituzione dell’alberata stradale di pini senescenti e problematici con altre piante autoctone, utili anche per l’abbattimento delle sostanze inquinanti e il conseguente rifacimento del manto stradale danneggiato dalle radici degli alberi". Seguirà quindi il bando per le manifestazioni di interesse propedeutico all’affidamento dei lavori.

Buone notizie anche nel quartiere di Scacciapensieri, dove da sei anni c’è un semaforo che regola il senso unico alternato: "Sempre in settimana ci sarà l’esecutività della delibera ed entro l’anno verrà pubblicato il bando per l’effidamento dei lavori – afferma l’assessore – che prevedono il rifacimento della strada allargando la carreggiata. Per il progetto sono stati acquistati alcuni terreni dalla Provincia. L’investimento co,plessivo è di oltre 600mila euro".

Da sei anni a questa parte, nel mese di marzo, i residenti di Scacciapensieri sono soliti appendere al semaforo un cartello ironico, per ricordarne il ’compleanno’ e, contestualmente, rinnovare all’amministrazione comunale di turno l’appello a risolvere questo annoso problema. Intanto oggi cambia la viabilità nella zona dei Due Ponti, dove si avvia verso la conclusione il cantiere per la nuova rotonda, che permetterà di ridurre le criticità dell’intersezione fra la Strada Statale 73 Levante e viale Europa. Oggi verrà eseguita la posa del tappeto di usura, ultimo strato delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso, che fa seguito all’asfaltatura del parcheggio limitrofo. Verranno quindi mantenuti i due sensi di marcia in ingresso e in uscita della Ss 73. Per la presenza del cantiere, tuttavia, è prevedibile un rallentamento del traffico per le deviazioni verso viale Europa. Si invita quindi a utilizzare percorsi alternativi, quale la Strada Statale 674 “Tangenziale Ovest”, anche per raggiungere da Sud la zona delle Scotte e della stazione.

Cristina Belvedere