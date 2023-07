Si accascia al suolo Inutili i soccorsi per un uomo di 60 anni

Alle 11,11 di ieri, la Centrale operativa del 118 dell’Asl Tse di Siena-Grosseto ha ricevuto una chiamata con richiesta di soccorso per una persona priva di coscienza lungo la Strada della Ripa a S. Quirico d’Orcia. Si trattava di S.S. di 60 anni di origine indiana ma residente a Toronto (Canada) e agente della polizia canadese.

L’uomo, in vacanza a S. Quirico dove possiede una casa da una ventina di anni, stava come sua abitudine camminando quando si è accasciato al suolo dopo aver chiamato la moglie che si trovava nell’abitazione a poche centinaia di metri. La moglie insieme a una vicina ha iniziato le manovre di soccorso tra cui il massaggio cardiaco sotto la guida della Centrale operativa. Sul posto è giunta l’ambulanza della Misericordia di Montalcino e medico e soccorritori hanno attuato le manovre avanzate di rianimazione cardiaca proseguite poi a bordo di Pegaso 2 dove al paziente è stato applicato il massaggiatore automatico Lucas . L’elisoccorso ha portato il sessantenne in codice 3 alle Scotte. Per l’uomo però non c’è stato niente da fare.