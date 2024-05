Sguardo al futuro del territorio. La Valdichiana a ’Cantiere città’ del Ministero della Cultura

di Massimo Cherubini

I comuni della Valdichiana senese coinvolti dal Ministero della Cultura per "Cantiere Città". L’iniziativa, voluta dal Ministro Gennaro Sangiuliano, è finalizzata alla realizzazione di alcuni segmenti dei dieci progetti presentati da altrettante città o realtà territoriali finaliste anche se per il 2026 il titolo è stato assegnato a L’Aquila. Dopo l’assegnazione sono iniziati i lavori della terza edizione di "Cantiere Città", promossa, oltre che dal Ministero della Cultura, dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali. Il fine è quello di "affiancare le città nel percorso di realizzazione delle proposte dei dossier di candidatura, consolidare le competenze progettuali e dare un futuro alle reti di relazioni attivate". I due giorni di lavori sono stati introdotti dal Ministro Sangiuliano che ha portato l’augurio di buon lavoro insieme ad altri dirigenti. E’ seguita l’introduzione ai lavori affidata a Francesca Neri, responsabile dell’Area Progetti d’innovazione e complessi della Fondazione. Quindi la presentazione da parte delle delegazioni del proprio dossier di candidatura "ponendo l’accento sul concept del programma e raccontando la visione del futuro della propria città". Nella seconda giornata le delegazioni sono state "coinvolte attivamente in tavoli di lavoro tematici condotti dagli esperti selezionati dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali. Nel corso del 2024 Cantiere Città proseguirà con tre corsi online dedicati all’approfondimento dei temi significativi per l’attuazione di un piano di sviluppo a base culturale; un percorso dedicato – si spiega – ad ogni città, articolato in tre workshop (di cui uno in presenza nei singoli territori e due online), un evento conclusivo che riunirà di nuovo tutti i partecipanti".