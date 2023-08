‘Sguardi sul Palio’ L’opera di Gonnelli racconta la Festa

2Prima la radio, nel 1932, poi la televisione, nel 1954, pensarono al Palio di Siena, come evento di portata mediatica mondiale da inserire nel palinsesto per essere raccontato. Anche di questo parla il libro di Lorenzo Gonnelli, ’Sguardi sul Palio. 1954-2022. Una narrazione su scala globale’. Il libro racconta come la festa di una città è diventata, grazie anche alla logica media events, un momento festivo della televisione e quindi della televisione italiana.