Sgarbi d’anticipo: presenterò il Palio: "Gasparro, straordinaria versatilità"

"Sono felice che il sindaco di Siena, con i buoni uffici dell’avvocato Pier Paolo Poggioni, abbia determinato di scegliere per il drappellone del Palio di Siena Giovanni Gasparro, pittore di straordinaria versatilità e sapienza, che renderà onore alla grande tradizione del Palio. Sono felice di avere sostenuto questa scelta e di presentare l’artista nell’imminenza del Palio del 2 luglio". Così il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi in merito alla decisione del Comune di Siena, annunciata nei giorni scorsi, di affidare a Giovanni Gasparro e Riccardo Guasco la realizzazione dei drappelloni per i Palii di Siena 2024, rispettivamente del 2 luglio e del 16 agosto. Nell’intervista di ieri a La Nazione, Gasparro ha ricordato il legame con il critico d’arte attuale sottosegretario alla Cultura. Ora la conferma da parte dello stesso Sgarbi, il quale sembra anticipare - di certo irritualmente nei tempi - il suo arrivo a Siena per presentare il drappellone di Gasparro.

"Mi onora di grande stima da anni – ha detto Gasparro a La Nazione –. La prima volta mi invitò a esporre alla Biennale di Venezia nel 2011. Se mi presentasse lui? Sarebbe bellissimo, non solo un omaggio al Palio e a me, ma la sua presenza avrebbe caratteristiche istituzionali visto il suo attuale ruolo".