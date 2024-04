Sfilata di moda stasera ai Rozzi ’contro il cancro’

Con il combattivo slogan ’Contro il cancro facciamo squadra!’, questa sera alle 20,45 il Teatro dei Rozzi ospiterà uno spettacolo con sfilata di moda, serata di beneficenza dove gli assoluti protagonisti saranno gli atleti delle varie discipline sportive della città. Importante sottolineare che l’evento è a ingresso libero con possibile offerta. L’evento, che si preannuncia quantomai originale, sarà a favore della Lilt : "Dobbiamo dire che la presidente Gaia Tancredi – ci dice Teo De Bonis della Dream Fashion organizzatore della serata – ha sposato i nostri progetti con grande sensibilità. Quindi sarà una grande festa dello sport. Inteso non solo come competizione ma anche come restare in salute, combattendo il cancro". Prosegue De Bonis: "la particolarità dello spettacolo sarà che a indossare la collezione primavera estate 2024 saranno gli atleti della Hockey, Virtus , Mens Sana, Fc , Costone, Emma Villas, Cus , Centro sportivo italiano e l’indirizzo sportivo dell’Istituto tecnico Bandini".

Gli atleti saranno accompagnati mentre sfilano dalle voci di Simona Bruni e David e la loro scuola Amici, con particolari fantasie musicali. Testimonial della serata saranno vari personaggi sportivi che hanno portato ad altissimi livelli, fra cui Antonietta Mollica, ex manager Mps. Serata, che vedrà anche la partecipazione della cantante Corinne De Marco, presentata ovviamente dallo stesso Teo con la supervisione di Emanuela della Dream Fashion. Un evento reso possibile dalla disponibilità dell’amministrazione comunale, con l’assessore allo sport Lorenzo Lorè.

Massimo Biliorsi