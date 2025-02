Sfida fra 600 pizzaioli di tutto il mondo, Cinzia al top con ’Fiore d’autunno’

"Il Comune di Sinalunga si complimenta con Cinzia Tavanti per il quinto posto assoluto conquistato al Sigep di Rimini nella categoria Pizza Classica con la pizza ‘Fiore d’Autunno’", annuncia sul profilo facebook l’amministrazione dove, spesso, vengono evidenziati i cittadini che eccellono. E che portano in alto il nome del paese con il frutto dell’impegno quotidiano, con un lavoro dove c’è tanta dedizione e passione.

"La ’Fiore d’autunno’, con fior di latte, crema di zucca, porcini e castagne, è stata ideata dalla pizzaiola Cinzia Tavanti della Pizzeria Cirifò, che la settimana scorsa ha partecipato al Sigep di Rimini, la fiera internazionale del food service. La competizione ha radunato 600 pizzaioli da 45 paesi di tutti il mondo, suddivisi in 21 categorie di valutazione e Cinzia ha ottenuto il quinto posto proprio nella disciplina più tradizionale, ovvero la preparazione della ’pizza classica’. La giuria ha assegnato a Cinzia 887 punti, solo 3 meno dal terzo posto, ma allo stesso tempo c’è tanta soddisfazione per il risultato ottenuto in una competizione di livello mondiale", spiega ancora il Comune.

Che poi aggiunge: "A Cinzia vanno le congratulazioni dell’amministrazione comunale e di tutti i cittadini sinalunghesi per il risultato conquistato. Sinalunga è orgogliosa si poter contare su dei professionisti che fanno crescere l’intera Valdichiana". A maggior ragione nell’anno in cui quest’area sarà capitale della cultura toscana.