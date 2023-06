Sfida al ’blocco’ strategico di Tittia Scompiglio vuole aprire una ’breccia’ ma Atzeni punta a eguagliare Biggeri

Tittia va a caccia della decima vittoria che gli consentirebbe di raggiungere Biggeri, il fantino Tommaso Felloni morto a Siena nel 1810. Iniziando ad inseguire (davvero) i 13 successi di Trecciolino. Ma Scompiglio, che certo non ha dimenticato l’arrivo al fotofinish di un anno fa e le polemiche conseguite, non intende restare ancora al palo: 5 vittorie. L’ultima ormai nel 2017 nella Giraffa.

Alla luce dello strapotere del sardo tedesco che nel 2022 ha incassato il quarto Palio consecutivo, nell’inverno si sono studiate da più parti le contromosse. Una sorta di "antidoto" alla forza di Tittia di cui l’attuale Palio di Provenzano potrebbe essere cartina tornasole per capire se davvero un gruppo di Contrade è riuscito ad individuarlo. Questa l’intrigante manovra sul tavolo dove non intende essere comprimario Gingillo, seppure un pizzico stretto quanto a giubbetti. Quello della Chiocciola e anche della Torre qualora Scompiglio si muova a caccia del cavallo che giudica più adatto a lui per vincere, aprendo una ’breccia’ – a cui si è lavorato alacremente specie dopo l’estrazione del 21 maggio – nell’ampio schieramento vicino a Tittia: Aquila, Giraffa, Selva, Onda, Nicchio, Tartuca, Istrice e Drago. Andando insomma ad invadere ’orti’ da tempo coltivati dal sardo-tedesco chiamato ad una costruzione complessa che vale la gloria.

A cavallo, in base a come la fortuna distribuirà i barberi, ci dovrebbero essere oltre a Tittia, Scompiglio e Gingillo, anche Brigante, Scangeo, Ares e Tamurè. Nelle agendine dei capitani il nome di Turbine e Tempesta, Grandine e Velluto, Bighino e Bellocchio, Veleno a seconda appunto degli scenari del Palio. Un debutto, seppure non impossibile non essendo una Carriera ad alta densità di rivali, appare tuttavia più complesso.

La.Valde.