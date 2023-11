Sezioni elettorali. Cambiano i numeri

Riceveranno a casa le etichette da applicare sulle tessere elettorali, i colligiani per i quali è in corso un cambiamento di sezione elettorale. Gli elettori che abitano in via Rosai ed a Podere Novello passeranno dalla sezione 3 alla sezione 2; tre gli spostamenti dalla sezione 6: gli elettori di via delle Terme passeranno alla 5, quelli di via della Ferriera alla 7 e quelli di via Meoni alla 8; due i trasferimenti dalla sezione 9: gli elettori di largo degli Esploratori passeranno alla 11 e quelli di via Colombo alla 12; infine, passeranno dalla sezione 10 alla 11 gli elettori di via Casabassa e di piazza Lavagnini e dalla 20 alla 17 quelli di via Genova. Non cambia, però, la localizzazione dei seggi: tutte le sezioni di nuova destinazione, infatti, sono nelle stesse scuole in cui si trovano le vecchie.