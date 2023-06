Settecento al Graduation Day Il rettore: "Siate persone serie"

La conchiglia di piazza del Campo con 700 neodottori, eleganti, fieri del traguardo raggiunto e pronti a lanciare in aria il ’tocco’, copricapo nero del laureato. E’ la ’cartolina’ più bella per la città-campus: così l’ateneo e la città insieme hanno festeggiato il graduation day.

Ad aprire la festa è stato il padrone di casa, la neosindaca Nicoletta Fabio che per l’occasione ha concesso il salotto buono: "Questo è l’abbraccio mio e della città a voi ragazzi - il suo saluto -. Cito Seneca dicendo che ’non esiste la fortuna ma esistono momenti in cui il talento incontra l’occasione’. Il mio augurio è che il vostro talento si attui in questa città, se sapremo darvi l’occasione".

Non c’è invece l’annunciata ministra dell’Università Anna Maria Bernini, che ha ocnsegnato il suo messaggio al caposegreteria Aldo Marchese: "Oggi è il giorno dell’orgoglio - legge -; se siete arrivati fin qui lo dovete a voi stessi, alla vostra determinazione e impegno. Il percorso è ancora lungo, ma ora avete la patente per entrare nel mondo del lavoro". Cita Nelson Mandela, invece, Giulio Ancilli di USiena Alumni: "L’istruzione è l’arma più potente che avete".

Diretto l’intervento del rettore Roberto Di Pietra: "Avete compiuto il vostro percorso e per voi, negli anni della pandemia, è stato più duro che per altri. Qualcuno prima di me vi ha detto di essere affamati e essere pazzi, ma prendere la vita a morsi e guardare alla competizione non ci appartiene. Il mio invito è che siate nella vita, nel lavoro e nello studio, persone serie. Parlo di serietà e non seriosità: essere seri è una necessità, essere seriosi è un disastro. Le persone serie sono il baluardo, il muro di contenimento contro i ciarlatani, i furbetti, quelli che cercano una scorciatoia. Per fortuna il nostro Paese si regge su persone serie".

Paola Tomassoni