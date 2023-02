Sette spose per una ’rivoluzione’

Sette spose in abito bianco e una sinistra figura materna, vestita di nero. Sul palco dei Rinnovati arriva ‘The brides international: the revolution’, una rappresentazione di teatro fisico, fatto di movimento, espressione, timbro vocale. Venerdì e sabato alle 21 e domenica alle 17, la stagione dei Teatri di Siena presenta uno spettacolo fuori dagli schemi. Una storia raccontata per immagini e musica che celebra in modo sfrenato il comportamento ‘scorretto’ femminile.

Sette donne, ognuna con il suo corpo e la sua personalità, che prendono vita da una misteriosa figura vestita di nero, interpretata dal ballerino francese Francois Testory, e si agitano, urlano, si muovono sulle splendide canzoni che accompagnano la scena, tra cui "Crying" di Elvis Presley, "Boots" di Nancy Sinatra e "Thriller" di Michael Jackson. Il lavoro nasce da un’idea originaria di Margherita Fusi e Silvia Bruni, della compagnia senese dei Topi Dalmata, rielaborata da David Glass. Per parlarne, la compagnia stessa incontrerà il pubblico sabato alle 18 alla caffetteria del foyer dei Rinnovati.

"Tempo fa – racconta Silvia Bruni – un atelier di Siena ci regalò dieci vestiti da sposa. Tutto è nato così. Mettendo insieme varie suggestioni, raccolte anche in giro per il mondo nel corso dei nostri laboratori di recitazione, arriviamo a questo spettacolo. In cui il vestito da sposa diventa simbolo della società e della famiglia, ma anche delle imposizioni che provengono da questi ambienti. Quelle imposizioni alle quali bisogna ribellarsi, perché impediscono a chi ne è vittima di esprimersi". Non si tratta soltanto della condizione femminile, la metafora portata in scena dalla compagnia ha un orizzonte più vasto.

"È un’idea rivolta a tutti gli esseri umani – afferma ancora Bruni – non solo alle donne. Quel vestito da sposa è un simbolo per tutti. Perché l’unico modo di ribellarsi è farlo insieme. Davvero oggi, nell’era dei selfie e dell’autoreferenzialità, fare massa è l’atto più rivoluzionario che si possa pensare".

Ancora un nuovo linguaggio artistico, quindi, in questo viaggio alla scoperta del teatro e dei tanti teatri possibili che la direzione artistica di Alessandro Benvenuti propone al pubblico senese con ‘IlliminarSi’, la rassegna in scena ai Rinnovati. "Siamo contentissime di essere state selezionate – aggiunge Bruni – perché questo tipo di linguaggio, senza parole, arriva a tutti. Ed emoziona tutti. Di fronte a quello che accade sul palcoscenico, si ride e si piange".

Riccardo Bruni