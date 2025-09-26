Sette nati in un giorno. Grande emozione a Nottola

Nel trend inarrestabile della denatalità, all’ospedale di Nottola sono venuti alla luce sette bambini in meno di 24 ore, tra la giornata di mercoledì e le prime ore di ieri. Un ritmo intenso per l’équipe del reparto di Ostetricia e Ginecologia e Pediatria e Neonatologia, che ha seguito ogni mamma e ogni neonato.

Il primo a nascere è stato Alessandro, 2.770 grammi, con parto cesareo programmato per presentazione podalica alle 9.52 di ieri. A seguire sei nascite naturali in rapida successione: alle 18.03 Anna (2.880 grammi), alle 19.26 Alessia (3.500 grammi), alle 21.02 Chiara (3.000 grammi), alle 23.39 Naima (3.290 grammi), all’1.26 Rachele (3.470 grammi) e infine, alle 4.23, Doha (3.220 grammi).

A prendersi cura delle mamme e dei neonati, cinque bambine e un bambino, sono state le ostetriche, le infermiere e un team composto da giovani pediatre e ginecologhe: Simona Bracciali, Tiziana Catalucci, Evelina Ribiani e Valeria Micanti.

"Sono state ore emozionanti quelle trascorse tra ieri e oggi nel nostro reparto – sottolinea Marco Cencini, direttore dell’Uoc di Ostetricia e Ginecologia –. Grazie all’impegno di tutta l’équipe siamo riusciti a garantire i consueti standard di assistenza alle partorienti: sei i parti spontanei, di cui uno VBAC, ovvero un parto vaginale dopo un pregresso cesareo, e un ulteriore cesareo programmato per ieri mattina. Il nostro punto nascita si distingue per una percentuale molto bassa di cesarei, circa il 10%, risultato del lavoro quotidiano di tutti i professionisti volto a supportare la fisiologia del parto e a offrire un’assistenza rispettosa ed efficace durante il percorso nascita e nel post parto".

"È un privilegio essere accanto alle famiglie nel momento speciale della nascita – sottolineano Simona Bracciali e Tiziana Catalucci, pediatre in turno nelle ultime 24 ore a Nottola –. Assistere a tante nascite in poche ore, per noi giovani professioniste, è una spinta in più che ci ricorda il valore del nostro lavoro e il ruolo fondamentale nell’accogliere ogni vita". "Non possiamo che complimentarci con tutta l’équipe di ostetriche e infermiere, che ha lavorato senza sosta per rispondere ai bisogni delle mamme e dei bambini", è il commento di Roberta Martinelli, coordinatrice ostetrica e Luisa Bertò, coordinatrice infermieristica dell’area materno-infantile di Nottola.