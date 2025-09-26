La mediazione su Flotilla

La mediazione su Flotilla
26 set 2025
PAOLA TOMASSONI
Cronaca
Sette nati in un giorno. Grande emozione a Nottola

Sei parti naturali e un cesareo in meno di 24 ore, sei bambine e un bambino. Il dottor Marco Cencini: "Assistenza rispettosa ed efficace alle partorienti".

Nuove nascite all’ospedale di Nottola (foto di repertorio)

Nel trend inarrestabile della denatalità, all’ospedale di Nottola sono venuti alla luce sette bambini in meno di 24 ore, tra la giornata di mercoledì e le prime ore di ieri. Un ritmo intenso per l’équipe del reparto di Ostetricia e Ginecologia e Pediatria e Neonatologia, che ha seguito ogni mamma e ogni neonato.

Il primo a nascere è stato Alessandro, 2.770 grammi, con parto cesareo programmato per presentazione podalica alle 9.52 di ieri. A seguire sei nascite naturali in rapida successione: alle 18.03 Anna (2.880 grammi), alle 19.26 Alessia (3.500 grammi), alle 21.02 Chiara (3.000 grammi), alle 23.39 Naima (3.290 grammi), all’1.26 Rachele (3.470 grammi) e infine, alle 4.23, Doha (3.220 grammi).

A prendersi cura delle mamme e dei neonati, cinque bambine e un bambino, sono state le ostetriche, le infermiere e un team composto da giovani pediatre e ginecologhe: Simona Bracciali, Tiziana Catalucci, Evelina Ribiani e Valeria Micanti.

"Sono state ore emozionanti quelle trascorse tra ieri e oggi nel nostro reparto – sottolinea Marco Cencini, direttore dell’Uoc di Ostetricia e Ginecologia –. Grazie all’impegno di tutta l’équipe siamo riusciti a garantire i consueti standard di assistenza alle partorienti: sei i parti spontanei, di cui uno VBAC, ovvero un parto vaginale dopo un pregresso cesareo, e un ulteriore cesareo programmato per ieri mattina. Il nostro punto nascita si distingue per una percentuale molto bassa di cesarei, circa il 10%, risultato del lavoro quotidiano di tutti i professionisti volto a supportare la fisiologia del parto e a offrire un’assistenza rispettosa ed efficace durante il percorso nascita e nel post parto".

"È un privilegio essere accanto alle famiglie nel momento speciale della nascita – sottolineano Simona Bracciali e Tiziana Catalucci, pediatre in turno nelle ultime 24 ore a Nottola –. Assistere a tante nascite in poche ore, per noi giovani professioniste, è una spinta in più che ci ricorda il valore del nostro lavoro e il ruolo fondamentale nell’accogliere ogni vita". "Non possiamo che complimentarci con tutta l’équipe di ostetriche e infermiere, che ha lavorato senza sosta per rispondere ai bisogni delle mamme e dei bambini", è il commento di Roberta Martinelli, coordinatrice ostetrica e Luisa Bertò, coordinatrice infermieristica dell’area materno-infantile di Nottola.

