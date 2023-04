Sette corse a Monticiano E Rocco Betti: "Sto bene"

Andrà in scena martedì prossimo, 2 maggio, il terzo appuntamento con le corse dei cavalli da Palio a Monticiano (salvo avverse condizioni meteo). Sette le corse in programma alla pista ‘Il Tamburo’, con la prima che avrà inizio alle 15. Intanto da Rocco Betti, ricoverato da mercoledì all’ospedale di Viterbo per un trauma cranico riportato durante il palio di Bomarzo, sta meglio e ha inviato un massaggio rassicurante anche alla nostra redazione. Prima corsa: Cassiox AA, Massimo Columbu; Anda e Bola, Sebastiano Murtas; Baila AA, Gabriele Puligheddu; Arneaux, Salvatore Nieddu; Balentia AA, Niccolò Francesconi; Tale e Quale, Federico Fabbri; Arestetulesu, Valter Pusceddu. Seconda corsa (15,30): Compilation AA, Federico Guglielmi; Akida, Selvaggia Pianetti Lotteringhi Della Stufa; Bobborino AA, Enrico Bruschelli; Balzana, Antonio Mula; Vankook, Federico Fabbri; Remorex, Massimo Columbu; Arathon Baio, Gabriele Lai. Terza corsa (ore 16): Carrasegare AA, Salvatore Nieddu; Zentiles, Sebastiano Murtas; Criptha, Elias Mannucci; Zirra, Mattia Chiavassa; Balente Bonorvesu AA, Francesco Caria; Uragano Rosso, Valter Pusceddu; Aramis King, Niccolò Franceschini. Quarta corsa (16,30): Chiosa Vince AA, Federico Fabbri; Baaby Doll AA, Massimo Columbu; Zinias AA, Antonio Mula; Ungaro De Bonorva, Gabriele Lai; Ardeglina, Selvaggia Pianetti Lotteringhi Della Stufa; Zio Frac, Enrico Bruschelli; Abbasantesa, Michel Putzu. Quinta corsa (ore 17): Ardavli, Marco Bitti; Antine Day, Mattia Chiavassa; Teseo Da Clodia, Niccolò Francesconi; Ares Elce, Fderico Guglielmi; Carmilla AA, Francesco Caria; Coca AA, Salvatore Nieddu; Unamore, Dino Pes. Sesta corsa (ore 17,30): Bim Bum Bam, Antonio Mula; Superchioma AA, Massimo Columbu; Tiepolo, Elias Mannucci; Elio Da Clodia AA, Gabriele Lai; Brivio Sardo AA, Gabriele Puligheddu; Ungaros, Sebastiano Murtas; Schietta, Federico Fabbri. Settima corsa (ore 18): Bryan De Marchesana AA, Alessandro Cersosimo; Bombolone AA, Nicolò Farnetani; Caronte Bello AA, Salvatore Nieddu; Veranu, Marco Bitti; Bombolina, Massimo Columbu; Carontes AA, Gabriele Lai; Zenios, Mattia Chiavassa.