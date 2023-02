"Settanta volte sette" in scena al Teatro Caos Domenica 26 lo spettacolo sul tema del perdono

Settanta volte sette è lo spettacolo con cui prosegue la stagione del Teatro Caos, domenica 26 febbraio alle 18. Nel cartellone a cura di Lst Teatro, si inserisce il titolo presentato da Controcanto Collettivo e vincitore nel 2019 del festival I Teatri del Sacro che era stato inizialmente programmato il 10 dicembre scorso, poi rimandato. Ideato e diretto da Clara Sancricca, in scena con Federico Cianciaruso, Riccardo Finocchio, Martina Giovanetti, Andrea Mammarella ed Emanuele Pilonero, mentre la voce fuori campo è di Giorgio Stefanori, lo spettacolo tratta il tema del perdono da un punto di vista laico, scevro da ogni connotazione religiosa. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 0578 321101 o via mail l’indirizzo [email protected]