Settanta Ferrari d’epoca, tappa a Vicobello. Il tour toscano delle rosse di altri tempi

Settanta Ferrari d’epoca, veri gioielli di meccanica e design, si sono date appuntamento alla Villa di Vicobello ieri all’ora di pranzo. Uno spettacolo in qualche modo inatteso per chi percorreva la strada fiume o la salita di Vico Alto vedere quel serpentone di Ferrari, molte delle quali rosse, quasi tutte scoperte, sfilare lungo la strada per arrivare all’appuntamento del pranzo. Tanti i curiosi ai lati della strada, pronti a scattare foto e girare video sulle macchine, con la partecipazione degli equipaggi a bordo. La tappa senese è prevista nel tour toscano delle Ferrari d’epoca, che ieri ha toccato anche Radda in Chianti, con un giro per il centro chiantigiano. E’ una gara a punteggio, con tanto di percorsi cronometrati. Le auto non sono arrivate in centro a Siena, per un motivo logistico: gli organizzatori del raduno hanno cercato un posto esclusivo dove lasciare le auto d’epoca e vivere il loro momento conviviale. La scelta è caduta sulla villa di Vicobello, con la splendida veduta sulla skyline della città.

Dopo pranzo le Ferrari sono ripartite per la tappa successiva.