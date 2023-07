Sessantenne tradita dal marito Video e insulti sui social alla nuova fiamma dell’uomo

I social sono diventati la ’voce’ di chi è arrabbiato. Di chi vuole denunciare oppure anche soltanto lamentarsi. Che si tratti di affari di cuore oppure di lavoro, di amicizia o servizi, non c’è differenza. E’ il modo più immediato per dare in pasto a tutti rimostranze e polemiche. Aveva scelto questa strada anche una donna di 60 anni che vive a Siena, ferita nell’orgoglio e nei sentimenti per via di un tradimento da parte del marito. Così è finita davanti al giudice dell’udienza preliminare con l’accusa di stalking e diffamazione.A difenderla è l’avvocato Emiliano Bianchi mentre la sua ’rivale’ è assistita dall’avvocato Paola Rosignoli.

Le due donne si sono ritrovate ieri mattina insieme nell’aula al piano terra di palazzo di giustizia per l’udienza preliminare. Che è terminata abbastanza rapidamente con l’imputata che è uscita subito dal tribunale, aspettando fuori il suo legale. E la signora di bell’aspetto che il marito ha preferito alla sessantenne, ha lasciato l’aula pochi istanti dopo. L’imputata aveva chiesto il rito abbreviato ma non c’è stata discussione perché si proverà un tentativo di conciliazione fra le parti, purché smetta di fare riferimenti alla nuova donna del marito. Che l’uomo avrebbe conosciuto in quanto lavoravano insieme. Alla fine sarebbe nata una relazione e quando la signora l’ha scoperto è scattata la reazione forte. Si è arrabbiata, ha cominciato a scrivere sui social contro l’altra, usando termini pesanti nei suoi confronti. Ci sono anche video in cui parla della persona che l’ha ferita con toni facili da immaginare quando il cuore è in frantumi.

Se non ci sarà la conciliazione allora cambierà giudice perché il gup Ilaria Cornetti aveva già effettuato attività di indagini preliminari sul caso per cui sarebbe incompetente e la vicenda passerebbe al giudice Chiara Minerva.

La.Valde.